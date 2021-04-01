Антикорупціний суд рятує коханку Януковича: з-під арешту виведено землю і будинок під Києвом (документи)

Майно Любові Полєжай було арештовано у лютому 2015 року в рамках кримінального провадження щодо експрезидента-втікача

Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна рідної сестри куховарки колишнього президента Віктора Януковича та його співмешканки Любові Полєжай.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали антикорупційного суду від 26 березня.

Мова йде про житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці під Києвом.

Дані Публічної кадастрової карти України

У лютому 2015 року Печерський райсуд Києва арештував це майно у рамках кримінального провадження щодо Віктора Януковича, якого генпрокуратура підозрює у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі цю справу розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.

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У клопотанні адвокат Любові Полєжай наголосив, що шість років тому арешт майна відбувся без участі його клієнтки. Більше того Полєжай не має процесуального статусу підозрюваної у кримінальному провадження. А земельні ділянки та будинок були придбані за її власні кошти та є її особистою власністю.

Крім того, адвокат зазначив, що, оскільки досудове розслідування до теперішнього часу не завершено і триває вже понад шість років, потреба у подальшому застосуванні арешту майна відпала.

Детектив НАБУ заперечував проти задоволення клопотання. За його словами, на момент розгляду клопотання досудовим розслідуванням було з’ясовано, що Любов Полєжай є співмешканкою підозрюваного експрезидента Віктора Януковича та були підстави вважати, що це майно або належить Януковичу або придбано за його кошти.

Натомість Вищий антикорупційний суд, аналізуючи ухвалу Печерського райсуду, дійшов висновків: не досліджувався факт перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки і чоловіка, які проживають однією сім`єю, а також факту їх перебування/неперебування в шлюбі з іншими особами. Також в ухвалі відсутній аналіз можливої належності цих об`єктів Віктору Януковичу.

Попри те, що детектив НАБУ надав лист Служби безпеки України від 25 березня 2014 року, в якому Любов Полєжай вказана як співмешканка Віктора Януковича, антикорупційний суд вважав, що цього недостатньо для того, щоб застосувати до неї кримінально-процесуальні заходи, які за своєю природою можуть бути застосовні лише безпосередньо до підозрюваного.

«Вказані обставини дають підстави для висновку, що арешт на нерухоме майно був накладений необґрунтовано. При чому нормативне регулювання як на момент накладення арешту, так і на сьогоднішній день дозволяє накладати арешт з метою забезпечення конфіскації як виду покарання лише на майно підозрюваного. Арешт на майно третіх осіб може бути застосований як захід забезпечення кримінального провадження, але з іншою метою - забезпечення речових доказів або цивільної конфіскації», – наголосив суд.

Як повідомляли ЗМІ, коханка колишнього президента України Любов Полєжай, яка проживає з ним в Росії, народила дитину. Як виявилось, це сталося у 2014 році, але пара цю новину ретельно приховувала.

У лютому 2017 року Віктор Янукович дав інтерв'ю газеті Der Spiegel, в якому розповів, що розлучився з дружиною Людмилою. Їхнє подружнє життя тривала близько 45 років. Також він підтвердив, що живе в неофіційному шлюбі з сестрою своєю колишньою кухарки Любов'ю Полєжай.

Влітку 2017 року новоявлена громадянка РФ Любов Садикова (її дівоче прізвище) зареєструвала фермерське господарство в Центральному районі Сочі на вул. Виноградній. У діяльності підприємства зазначено: вирощування розсади, розведення великої рогатої худоби і буйволів, виробництво сперми і молока, вирощування зернових і олійних культур, винограду, овочів, трюфелів і горіхів. Багато займається Любов і будинком – вирощує в саду мандарини й екзотичні квіти.