Вітренко за пів року отримав у «Нафтогазі» 285 млн зарплати – декларація

Чинний в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко у 2020 році працював у НАК «Нафтогаз України»

В.о. міністра енергетики України зберігає на рахунках у банках 2,9 млн доларів

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував за минулий рік 284,638 млн грн зарплати у НАК «Нафтогаз України» та 2,951 млн доларів на рахунках у банках.

Про це свідчить його декларація за минулий рік.

Так, у 2020 року Вітренко отримав у «Нафтогазі» 284,638 млн грн зарплати (працював у компанії до липня), 15,8 тис. грн зарплати у Міненерго (став в.о. міністра у грудні), а також – 41,7 тис. грн зарплати за сумісництвом у компанії «Ейвайей Кепітал», бенефіціаром якої є.

Також в.о. міністра вказав 1,4 млн грн гонорарів від «Укрнафти», 1,211 млн грн відсотків від вкладів в банках, 1 млн грн – додаткового блага від «Нафтогазу», 5 тис. грн від відчуження корпоративних прав та 1,1 тис. грн в подарунок від профспілки «Нафтогазу».

Вітренко вказав 2,951 млн дол, 904,4 тис. грн та більше 13 тис. євро на рахунках у банках, а також 100 тис. доларів, 10 тис. євро та 500 тис. грн готівкою.

Минулого року Вітренко здійснив видаток у розмірі 172,318 млн грн на придбання нерухомості. У власності в.о. міністра енергетики – квартира у Києві площею 124 м2, а його дружини –дві квартири в Києві. Крім цього, подружжя орендує квартиру в Німеччині площею 298 м2

Юрій Вітренко також вніс у декларацію наручний годинник Patek Philippe. У власності його дружини три авто – Volkswagen Golf 2008 року випуску, Tesla Model X 2017 року випуску та Land Rover 2014 року випуску.

Також Вітренко задекларував 148 421 державну облігацію України, непередані корпоративні права в компаніях «Ейвайей Сек'юрітіз» (100%) і «Ексім Експрес» (20%).

Вітренко вказаний кінцевим бенефіціаром компаній «Ейвайей Кепітал», Nestras Holding Limited (зареєстрована на Кіпрі) та Ginger Global SA (зареєстрована в Панамі).

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