Голова НАЗК спрогнозував, коли суспільство побачить ефект від боротьби з корупцією

Голова НАЗК: Проблема полягає навіть не у відсутності якихось органів або їхньої наявності

«Рада попереднього скликання максимально формалізувала кримінальний процес з корупційних справ», вважає Новіков

Українське суспільство зможе побачити ефект від боротьби з корупцією після того, як повною мірою запрацює Вищий антикорупційний суд. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

«Суспільство очікує невідворотності покарання за корупцію і якраз діяльність ВАКС, який системніше за будь-який суд в країні розглядає кримінальні провадження, виносить вироки, дасть можливість констатувати результати діяльності всіх антикорупційних органів», – заявив Новіков.

За його словами, «проблема полягає навіть не у відсутності якихось органів або їхньої наявності». «А в тому, що після того, як було створено НАБУ, Верховна Рада попереднього скликання максимально формалізувала кримінальний процес і робила все, аби змінити кримінально-процесуальний закон таким чином, щоб ускладнити роботу як слідчих, так і судових органів», – додав голова НАЗК.

Відповідаючи на питання, чи багато, на його думку, потенційно корупційних законопроєктів вноситься до Ради, Новіков зазначив: «Ми не готові казати в числах».

«Думаю, за рік-два після того, як у нас буде накопичена певна кількість антикорупційних експертиз, зможемо відповісти на це питання. Хочу звернути увагу, що з 2014 року у НАЗК були такі повноваження, але жодної антикорупційної експертизи до липня минулого року воно не проводило», – зауважив голова Агентства.

Антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня 2019 року. Суддів призначив за результатами конкурсу за участю міжнародних експертів п’ятий президент України Петро Порошенко, а відкривав суд чинний президент Володимир Зеленський. Очільницею суду було обрано Олену Танасевич.

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