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    Друге поспіль самогубство в одному дворі: киянка викинулася з десятого поверху

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    На місці події працюють поліцейські, що з'ясовують обставини трагедії - Друге поспіль самогубство в одному дворі: киянка викинулася з десятого поверху

    На місці події працюють поліцейські, що з'ясовують обставини трагедії

    Фото dtp.kiev.ua

    Три дні тому насмерть розбився чоловік, що викинувся з будинку навпроти

    Ще одне смертельне падіння з вікна сталося у середу, 31 березня, на столичній Троєщині. Молода дівчина, якій на вигляд близько 30 років, впала з висоти 10 поверху, повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, смерть жінки була миттєвою. Лікарям, які прибули на місце події, залишалося лише зафіксувати загибель постраждалої.

    Інцидент стався близько 15:00 в будинку на вулиці Лисківській, 28А.

    Наразі поліцейські опитують свідків події та намагаються з'ясувати, чи є подія самогубством, нещасним випадком чи убивством.

    Це вже не перше самогубство на цій вулиці протягом останнього тижня. Як стало відомо раніше, у неділю, 28 березня, з вікна сусіднього будинку по вулиці Лисківській, 32/51 вистрибнув чоловік середніх років, який розбився насмерть.

    Також раніше повідомлялося, що увечорі в середу, 24 березня, в Деснянському районі нетверезий чоловік випав з вікна восьмого поверху, зараз він перебуває в лікарні.

    20 березня загинула дівчина, яка викинулась з 35-го поверху житлового комплексу «Мега-Сіті» на Харківському масиві.

    Також стало відомо, що у вівторок, 16 березня, у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    За день до цього з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

    У той же понеділок, 15 березня, у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: Київ смерть самогубство жінка чоловік коронавірус
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