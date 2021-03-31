Майно Зеленського: президент задекларував державну дачу, пам'ятник Каденюку і 22,7 млн грн

Зеленський та його родина у 2020 році заробили 22,7 млн грн

Президент Володимир Зеленський за 2020 рік отримав 336 тис. грн заробітної плати, 4,6 млн грн роялті та 13,4 млн грн від продажу будинку й земельної ділянки. Про це свідчать дані декларації в реєстрі НАЗК.

Так, заробітна плата президента минулого року становила 336 тис. грн.

Крім того, глава держави отримав роялті:

від ТОВ «Квартал 95» на суму 4 млн 382 тис. 832 грн;

від ТОВ «Квартал ТВ» – 4 тис. грн;

ТОВ «Драйв Продакшн» – 8 тис. грн;

ТОВ «Кіностолиця» – 239 тис. грн.

Також президент отримав 230 тис. 703 грн доходу від надання майна в оренду, 203 тис. 639 грн – інвестиційного прибутку від цінних паперів, 238 тис. 505 грн – процентів у банках.

Минулого року Зеленський продав будинок за 12 млн 114 тис. грн та земельну ділянку за 1 млн 356 тис. 600 грн.

Водночас заробітна плати дружини президента Олени Зеленської в «Квартал 95» склала 952 тис. 900 грн. До того ж вона отримала доходу від надання майна в оренду – 2 млн 443 тис. 27 грн, інвестиційного прибутку від цінних паперів 203 тис. 639 грн, страхових виплат – 33 тис. 922 грн, роялті – 1 тис. грн.

Серед видатків президент задекларував добровільний внесок на пам’ятник космонавту Леоніду Каденюку в розмірі 250 тис. грн.

У Києві у Зеленського є кілька квартир – на 132 квадратних метри (майже 750 000 гривень), на 254 квадратних метри (636 000 гривень), на 200 квадратних метрів (вартість не вказана) – і два машиномісця.

В окупованій Ялті у президента є квартира на 130 квадратних метрів (1,3 млн гривень), а також квартира у Британії за 42 млн гривень. Також він задекларував проживання в комплексі Конча-Заспа і в квартирі в Києві на 270 квадратів вартістю понад 19 млн гривень. У його дружини Олени Зеленської теж є квартира в Києві.

У Зеленського є колекція наручних годинників марок Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget і Bovet. Їх вартість не вказано.

Президент в декларації вказав Range Rover 2016 року вартістю 4,7 млн гривень, а також Mercedes-Benz S 500 2014 року за 1,8 млн гривень.

Також у Зеленського та його дружини є облігації більш. ніж на 5 млн гривень. Перша леді вказана бенефіціаром компаній Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).

Крім того, президент задекларував 25 289 587 грн видатків, з яких 250 000 грн - добровільний внесок на пам'ятник космонавту Леоніду Каденюку.

Нагадаємо, що сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.