Антикорупційний суд оштрафував адвоката на 25 тис. грн, який передавав хабарі голові суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики затримали на хабарах одного з голів райсуду Рівненщини і його спільника-адвоката. Останній підписав угоду про визнання винуватості відбувся штрафом 25,5 тис. грн Фото: СБУ

Обвинувачений виступав посередником між головою суду та двома фізичними особами

Вищий антикорупційний суд визнав винним адвоката з Рівненської області у пособництві зловживання впливом, що полягало у вирішення питань за неправомірну вигоду (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України) і призначив штраф на суму 25,5 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду 22 травня.

За матеріалами справи обвинувачений виступив посередником між двома громадянами та головою суду. Останній за визначену суму хабара пообіцяв вплинути на слідчого суддю, аби той скасував арешт майна і не притягував до адміністративної відповідальності.

Суму хабара (9 тис. грн), яку треба передати голові суду, озвучив сам адвокат. Однак згодом голова суду особисто зателефонував громадянину і попросив під’їхати до суду. Вже під час зустрічі, яка відбулася 7 лютого цього року, служитель Феміди наполіг на передачі йому не 9 тис. грн, а 10 тис. грн.

Того ж дня голова суду у розмові з цим же чоловіком виставив ще одну умову: передати йому іще 10 тис. грн за не притягнення іншого громадянина до адміністративної відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Кошти просив передати через адвоката-спільника.

У середині лютого співробітники СБУ і НАБУ викрили голову суду і адвоката.

15 травня адвокат уклав угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, він беззастережно визнав свою винуватість і зобов'язався співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетними інші особи.

Водночас, згідно з угодою, обставинами, що пом`якшують покарання адвоката і встановлені під час досудового розслідування є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставинами, що обтяжують його покарання, є вчинення злочину повторно. Тому сторони дійшли згоди про призначення обвинуваченому покарання у вигляді штрафу 25,5 тис. грн.

Антикорупційний суд перевірив угоду вимогам КПК України і наголосив: фактичні обставини, описані в обвинувальному акті, підтвердження самим обвинуваченим цих обставин та визнання ним своєї винуватості, дають можливість суду дійти висновку про існування фактичних підстав для визнання винуватості обвинуваченим.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

За даними відкритих реєстрів, підозрюваним у цій справі проходить голова Володимирецького районного суду Рівненської області Леонід Закревський. Вища рада правосуддя 3 березня надала згоду на утримання судді під арештом.

Вищий антикорупційний суд 6 березня посадив підозрюваного суддю Закревського під цілодобовий домашній арешт.