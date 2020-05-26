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    Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко

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    Юлія Кузьменко перебуватиме від вартою щонайменше до 24 липня - Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко
    Юлія Кузьменко перебуватиме від вартою щонайменше до 24 липня

    Суд задовольнив клопотання прокуратури

    Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юлії Кузьменко – підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    Відповідне рішення суд ухвалив пізно вночі 26 травня.

    «Клопотання (прокуратури,- ред.) задовольнити, продовжити до 24 липня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - заявив суддя.

    Зазначимо, що суддя Печерського районного суду Києва відмовив у відводі судді Віталія Писанця від розгляду клопотання про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко.

    У понеділок ввечері суд також продовжив арешт підозрюваного Антоненка до 23 липня.

    Натомість підозрюваній Яні Дугарь суд змінив запобіжний захід: їй призначили заставу у 168 тисяч та забов'язали носити електронний браслет.

    Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

    Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав:  якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

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