Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко



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Юлія Кузьменко перебуватиме від вартою щонайменше до 24 липня

Суд задовольнив клопотання прокуратури

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юлії Кузьменко – підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення суд ухвалив пізно вночі 26 травня.

«Клопотання (прокуратури,- ред.) задовольнити, продовжити до 24 липня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - заявив суддя.

Зазначимо, що суддя Печерського районного суду Києва відмовив у відводі судді Віталія Писанця від розгляду клопотання про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко.

У понеділок ввечері суд також продовжив арешт підозрюваного Антоненка до 23 липня.

Натомість підозрюваній Яні Дугарь суд змінив запобіжний захід: їй призначили заставу у 168 тисяч та забов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.