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    Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід підозрюваній Дугарь

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    <p>Захисники Яни Дугарь підготують апеляцію на рішення суду</p> - Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід підозрюваній Дугарь

    Захисники Яни Дугарь підготують апеляцію на рішення суду

    Суд призначив Яні Дугарь заставу у 168 тисяч та забов'язав носити електронний браслет

    Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

    Про це після судового засідання повідомив «Укрінформу» адвокат Микола Ореховський.

    «Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав одягнути електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу», - зазначив він.

    Ореховський наголосив, що захисники Яни Дугарь підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п'ятьох осіб взяти Дугарь на поруки.

    За кілька годин до цього Печерський суд міста Києва відхилив відвід судді Віталія Писанця від адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко.

    У понеділок ввечері суд також продовжив арешт підозрюваного Антоненка до 23 липня.

    Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

    Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав:  якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

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