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    Антикорупційний суд відмовився продовжувати слідство у справі про «плівки Вовка»

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    Слідство у справі Павла Вовка має скінчитись 17 січня - Антикорупційний суд відмовився продовжувати слідство у справі про «плівки Вовка»
    Слідство у справі Павла Вовка має скінчитись 17 січня
    Фото: Фейсбук Павла Вовка

    Ухвала оскарженню не підлягає

    Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро щодо продовження строку розслідування у справі Окружного адмінсуду Києва.

    Про це повідомила пресслужба ВАКС.

    «Через недодержання вимог чинного законодавства ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК», – йдеться у повідомленні.

    У клопотанні детектив НАБУ просив продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, а саме до 17 березня 2021 року. Слідство має скінчитись 17 січня.

    Ухвала оскарженню не підлягає.

    Раніше про те, що ВАСК відмовився продовжити розслідування кримінального провадження щодо Павла Вовка повідомили в Центрі протидії корупції.

    Напередодні нового року детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд

    Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.

    У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК. 

    За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

    Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

    Також нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.

    Теги: прокуратура суд НАБУ корупція в Україні розслідування Антикорупційний суд правосуддя Вищий антикорупційний суд Павло Вовк Окружний адмінсуд
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