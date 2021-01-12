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    В Офісі президента прокоментували американські санкції проти «слуги народу» Дубінського

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    11 січня США ввели санкції проти низки громадян України, у тому числі і проти Олександра Дубінського - В Офісі президента прокоментували американські санкції проти «слуги народу» Дубінського
    11 січня США ввели санкції проти низки громадян України, у тому числі і проти Олександра Дубінського
    Фото: пресслужба Слуги народу

    Зеленський не реагуватиме на запровадження санкцій проти Дубінського, – Подоляк

    Президент Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського. Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    «А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський ─ депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції «Слуга народу». Саме так правильно», – зауважив Подоляк.

    Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

    У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

    За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

    У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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    Теги: США вибори санкції депутат Володимир Зеленський розслідування президент Андрій Деркач Офіс президента Олександр Дубінський радник
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