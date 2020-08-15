Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8 червня Михайло Єфремов влаштував смертельну аварію в центрі Москви

У документах, датованих 17 червня, актор визнає свою провину в ДТП

Російський актор Михайло Єфремов визнав свою провину в смертельній ДТП, яку він влаштував у червні цього року в Москві.

Про це свідчить фото протоколу судового засідання, надане Telegram-каналом 112.

У документах, датованих 17 червня, актор визнає свою провину в ДТП.

«Свою провину в тому, що 8 червня 2020 року приблизно о 21 годині 53 хвилини я керував технічно справним автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв порушення ПДР РФ, що призвело з необережності смерть людини, я визнаю в повному обсязі, в скоєному каюсь. Надалі подібного зобов'язуюсь не вчиняти. Я бажаю загладити шкоду, заподіяну мною потерпілим, в повному обсязі. Однак на даний час цього не виходить зробити, так як потерпілі не йдуть на контакт з моїм адвокатом», – йдеться в протоколі засідання.

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.