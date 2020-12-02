Антитіла до Covid-19 можуть пів року триматися в організмі – вчені

Сильніші антитіла, як правило, виявляються у людей, які перебували у важкому стані

Антитіла до коронавірусу впродовж пів року можуть триматися в людському організмі. До такого висновку дійшла група японських вчених.

Про це повідомляє NHK.

У дослідженні японських вчених взяли участь 376 людей віком від 20 до 70 років. Вони інфікувалися коронавірусом між лютим і травнем цього року. Вчені проаналізували зразки крові через шість місяців після того, як люди захворіли на коронавірус.

Дослідники виявили нейтралізуючі антитіла у 97% людей, у яких не було симптомів або мали легкі симптоми, і у 100% людей, що мали помірні або серйозні симптоми.

Антитіла - це тип білка, що виробляється в організмі після зараження. Вважається, що вони послаблюють вірусну діяльність та запобігають подальшим зараженням.

Вчені також стверджують, що сильніші антитіла, як правило, виявляються у людей, які перебували у важкому стані. Згідно з дослідженням, люди з антитілами мають менший ризик зараження впродовж щонайменше шести місяців. Дослідники вважають, що це відкриття є хорошою новиною для розробників вакцин. Вони також заявляють, що проведуть подальше дослідження ще через пів року. Також нагадаємо, що лікар назвав найнебезпечніший день Covid-19. До слова, очільник МОЗ заявив, що інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.