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    Антитіла до Covid-19 можуть пів року триматися в організмі – вчені

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    Антитіла&nbsp;послаблюють вірусну діяльність та запобігають подальшим зараженням - Антитіла до Covid-19 можуть пів року триматися в організмі – вчені
    Антитіла послаблюють вірусну діяльність та запобігають подальшим зараженням

    Сильніші антитіла, як правило, виявляються у людей, які перебували у важкому стані

    Антитіла до коронавірусу впродовж пів року можуть триматися в людському організмі. До такого висновку дійшла група японських вчених.

    Про це повідомляє NHK.

    У дослідженні японських вчених взяли участь 376 людей віком від 20 до 70 років. Вони інфікувалися коронавірусом між лютим і травнем цього року. Вчені проаналізували зразки крові через шість місяців після того, як люди захворіли на коронавірус.

    Дослідники виявили нейтралізуючі антитіла у 97% людей, у яких не було симптомів або мали легкі симптоми, і у 100% людей, що мали помірні або серйозні симптоми.

    Антитіла - це тип білка, що виробляється в організмі після зараження. Вважається, що вони послаблюють вірусну діяльність та запобігають подальшим зараженням.

    Вчені також стверджують, що сильніші антитіла, як правило, виявляються у людей, які перебували у важкому стані.

    Згідно з дослідженням, люди з антитілами мають менший ризик зараження впродовж щонайменше шести місяців.

    Дослідники вважають, що це відкриття є хорошою новиною для розробників вакцин. Вони також заявляють, що проведуть подальше дослідження ще через пів року.

    Також нагадаємо, що лікар назвав найнебезпечніший день Covid-19.

    До слова, очільник МОЗ заявив, що інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людиниТакож відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

     Читайте також: Covid-19. Чому у хворих так сильно болить голова

    Теги: здоров'я Японія медицина наука хвороби коронавірус
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