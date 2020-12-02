Міністр назвав регіони, де вчора виявили найбільше хворих на Covid-19
Найбільше нових інфікованих виявили у Києві: 1735
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив 2 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях», - повідомив міністр.
Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:
- Київ – 74 012 (+1 735 за добу)
- Вінницька – 17 715 (+146)
- Волинська – 24 791 (+308)
- Дніпропетровська – 40 148 (+489)
- Донецька – 23 752 (+595)
- Житомирська – 30 233 (+133)
- Закарпатська – 23 646 (+208)
- Запорізька – 32 555 (+947)
- Івано-Франківська – 37 546 (+529)
- Київська – 39 503 (+975)
- Кіровоградська – 5 506 (+124)
- Луганська – 6 467 (+117)
- Львівська – 47 477 (+586)
- Миколаївська – 19 448 (+463)
- Одеська – 46 985 (+1 147)
- Полтавська – 23 291 (+528)
- Рівненська – 31 798 (+515)
- Сумська – 30 354 (+727)
- Тернопільська – 28 375 (+280)
- Харківська – 56 361 (+659)
- Херсонська – 10 659 (+288)
- Хмельницька – 30 228 (+477)
- Черкаська – 24 046 (+456)
- Чернівецька – 34 150 (+208)
- Чернігівська – 19 218 (+501)
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.