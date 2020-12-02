Міністр назвав регіони, де вчора виявили найбільше хворих на Covid-19

У Києві та Одеській області виявили понад тисячу нових хворих за добу

Найбільше нових інфікованих виявили у Києві: 1735

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив 2 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях», - повідомив міністр.

Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:

Київ – 74 012 (+1 735 за добу)

Вінницька – 17 715 (+146)

Волинська – 24 791 (+308)

Дніпропетровська – 40 148 (+489)

Донецька – 23 752 (+595)

Житомирська – 30 233 (+133)

Закарпатська – 23 646 (+208)

Запорізька – 32 555 (+947)

Івано-Франківська – 37 546 (+529)

Київська – 39 503 (+975)

Кіровоградська – 5 506 (+124)

Луганська – 6 467 (+117)

Львівська – 47 477 (+586)

Миколаївська – 19 448 (+463)

Одеська – 46 985 (+1 147)

Полтавська – 23 291 (+528)

Рівненська – 31 798 (+515)

Сумська – 30 354 (+727)

Тернопільська – 28 375 (+280)

Харківська – 56 361 (+659)

Херсонська – 10 659 (+288)

Хмельницька – 30 228 (+477)

Черкаська – 24 046 (+456)

Чернівецька – 34 150 (+208)

Чернігівська – 19 218 (+501)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.



