  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міністр назвав регіони, де вчора виявили найбільше хворих на Covid-19

    • Розсилка
    У Києві та Одеській області виявили понад тисячу нових хворих за добу - Міністр назвав регіони, де вчора виявили найбільше хворих на Covid-19
    У Києві та Одеській області виявили понад тисячу нових хворих за добу

    Найбільше нових інфікованих виявили у Києві: 1735

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомив 2 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях», - повідомив міністр.

    Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:

    • Київ – 74 012 (+1 735 за добу)
    • Вінницька – 17 715 (+146)
    • Волинська – 24 791 (+308)
    • Дніпропетровська – 40 148 (+489)
    • Донецька – 23 752 (+595)
    • Житомирська – 30 233 (+133)
    • Закарпатська – 23 646 (+208)
    • Запорізька – 32 555 (+947)
    • Івано-Франківська – 37 546 (+529)
    • Київська – 39 503 (+975)
    • Кіровоградська – 5 506 (+124)
    • Луганська – 6 467 (+117)
    • Львівська – 47 477 (+586)
    • Миколаївська – 19 448 (+463)
    • Одеська – 46 985 (+1 147)
    • Полтавська – 23 291 (+528)
    • Рівненська – 31 798 (+515)
    • Сумська – 30 354 (+727)
    • Тернопільська – 28 375 (+280)
    • Харківська – 56 361 (+659)
    • Херсонська – 10 659 (+288)
    • Хмельницька – 30 228 (+477)
    • Черкаська – 24 046 (+456)
    • Чернівецька – 34 150 (+208)
    • Чернігівська – 19 218 (+501)

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людиниТакож відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.

     Читайте також: Covid-19. Чому у хворих так сильно болить голова


    Теги: Київ міністр Одещина статистика Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies