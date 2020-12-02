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    Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech

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    Влада Британії вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer і BioNTech - Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech
    Влада Британії вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer і BioNTech

    Зробити щеплення від коронавірусу у Британії можна буде вже з наступного тижня

    Велика Ббританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зробити вакцинацію даним препаратом можна буде в Британії вже з наступного тижня. При цьому вакцинація громадян з групи ризику може початися вже найближчими днями.

    Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer і BioNTech. Цієї кількості вистачить для вакцинації 20 мільйонів осіб.

    Перші дози вакцини прибудуть до Британії найближчими днями. Перша партія налічуватиме 10 млн доз.

    Вакцина компанії Pfizer і BioNTech стане найшвидшою - вона пройшла всі етапи дослідження всього за 10 місяців.

    Також нагадаємо, що у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.

    Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

    До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

    Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.


    Теги: здоров'я Велика Британія щеплення вакцинація ліки коронавірус
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