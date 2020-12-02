Міністр пояснив, чому іноді хворі українці не звертаються до лікарів

Степанов каже, що йому набридли всі ці історії від людей, які не йдуть обстежуватися

Інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Мені набридли всі ці історії від наших людей, які інколи просто не йдуть обстежуватися... А чому не йдуть обстежуватися? Тому що вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування - скільки буде вартувати їм лікування. І потім починати, інколи при важких хворобах, при таких, як онкологічні захворювання, починати продавати все, що у них є. Щоб просто вилікуватися, щоб просто жити. Це базова потреба будь-якої людини. Це базова річ будь-якої країни - належне фінансування нашої системи охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я розробило такий розрахунок. Ми порахували все до гривні. Там немає розкоші, там немає надлишків. Там є мінімальні речі, мінімальна потреба, яка нам необхідна на фінансування медицини», - сказав міністр.

За його словами, це потрібно для того, щоб коли люди їхали у лікарню - вони не думали, за що купити ліки і що робити, якщо ліки купити нема за що.

«По наших розрахунках ця сума складає 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті», - додав міністр.

Також міністр назвав регіони, де вчора виявили найбільше хворих на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.