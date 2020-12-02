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    Covid-19: лікар назвав найнебезпечніший день хвороби

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    На 9-10 день&nbsp;пацієнтові може знадобитися госпіталізація - Covid-19: лікар назвав найнебезпечніший день хвороби
    На 9-10 день пацієнтові може знадобитися госпіталізація
    Фото: Волинські новини

    На другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові і зростають показники всіх реактивних маркерів запалення

    Лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков розповів, що у пацієнтів з коронавірусом на 9−10 день хвороби проявляється цитокіновий шторм, який становить загрозу для життя через ускладнення.

    В інтерв'ю LB.ua медик заявив, що саме в цей період пацієнтові може знадобитися госпіталізація.

    «На 9-10 день з'являється задишка, гострий респіраторний дистрес-синдром. Але це не бактеріальні процеси, а гіперреакція імунної системи», - зазначив лікар.

    Він додав, що на другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові, зростають показники всіх реактивних маркерів запалення.

    «Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. Ковід - це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами. Є три основні патогенетичні лінії течії ковіду - гіперзапалення (цитокіновий шторм), гіперкоагуляція (мікротромбози у всіх органах - особливо в легенях, але є і в серці, і в нирках), і гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів. Це - причини всіх тяжких проявів і, по суті, смерті», - сказав Пеньков.

    До слова, напередодні в Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина

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    Теги: медицина лікар хвороби коронавірус
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