Covid-19: лікар назвав найнебезпечніший день хвороби

На 9-10 день пацієнтові може знадобитися госпіталізація

На другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові і зростають показники всіх реактивних маркерів запалення

Лікар-педіатр з Харкова Андрій Пеньков розповів, що у пацієнтів з коронавірусом на 9−10 день хвороби проявляється цитокіновий шторм, який становить загрозу для життя через ускладнення.

В інтерв'ю LB.ua медик заявив, що саме в цей період пацієнтові може знадобитися госпіталізація.

«На 9-10 день з'являється задишка, гострий респіраторний дистрес-синдром. Але це не бактеріальні процеси, а гіперреакція імунної системи», - зазначив лікар.

Він додав, що на другому тижні хвороби наростають імунологічні зміни в крові, зростають показники всіх реактивних маркерів запалення.

«Це той момент, коли треба використовувати серйозне лікування, але не антибіотиками. Ковід - це гормонозалежне захворювання, при якому може допомогти своєчасне лікування стероїдами. Є три основні патогенетичні лінії течії ковіду - гіперзапалення (цитокіновий шторм), гіперкоагуляція (мікротромбози у всіх органах - особливо в легенях, але є і в серці, і в нирках), і гіпоксія, яка є одним з потужних руйнівних факторів. Це - причини всіх тяжких проявів і, по суті, смерті», - сказав Пеньков.

До слова, напередодні в Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина.

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