Антоненко пригадав, як його мозок у СІЗО «наповнився жахливим почуттям»

Андрій Антоненко пригадав, як він сидів на табуретці в ізоляторів, і раптом у нього почалася панічна атака

Фігурант справи Шеремета переніс у СІЗО панічну атаку

Обвинувачений у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко заявив в ефірі hromadske, що під час перебування в СІЗО він пережив панічну атаку.

За його словами, він понад тиждень пробув в одній камері, потім його перевели в іншу. Антоненко заявив, що він сидів на табуретці, і раптом у нього почалася панічна атака.

«Я сидів – і тут раптом таке відчуття…Мозок наповнився жахливим відчуттям… І ти розумієш, що потрібно терміново вийти за двері, просто відчинити їх і вийти… Я зіскочив, зняв шкарпетки… Панічний напад», – розповів він.

Антоненко заявив, що сусіда по кімнаті не будив, а вирішив «взяти себе в руки».

За його словами, ця ситуація дала йому зрозуміти межі, в яких людина може бути щасливою.

«Елементарно просто мати можливість відчинити двері й вийти за них. Що тут такого у звичайному побуті? А от ні… Ти інакше про це не задумуєшся, бо в тебе є всі можливості (це робити)», – сказав він.

Раніше у коментарі «Главкому» адвокат Антоненка Станіслав Кулик розповів, що зміна запобіжного заходу для музиканта та військового Андрія Антоненка – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням технічних засобів – насправді є не повним, а частковим задоволенням клопотанням сторони захисту добровольця.

Суд 30 квітня відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив суд присяжних під головуванням судді Оксани Голуб.

23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.