«Вода камінь точить». Адвокат прокоментував зміну запобіжного заходу Антоненку

«Ми просили про особисте зобов’язання», – адвокат Антоненка

Зміна запобіжного заходу для музиканта та військового Андрія Антоненка – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням технічних засобів – насправді є не повним, а частковим задоволенням клопотанням сторони захисту добровольця. Про це в коментарі «Главкому» розказав адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

«Клопотання мого колеги Дмитра Кругового було частково задоволено судом. Ми глибоко переконані, що до непричетної людини не може бути застосований будь-який запобіжний захід, відтак, ми просили про особисте зобов’язання – те, що раніше називалось підпискою про невиїзд. Усе ж таки запобіжний захід був змінений, хоч і не на той, на який ми сподівались», – зазначив Кулик.

У відповідь на питання про те, чому раптом суд змінив запобіжний захід щодо Антоненка після того, як упродовж 1,5 року вперто залишав підозрюваного під арештом, Кулик сказав: «Я вважаю, що й інститут присяжних, і прокурор уже вивчили більше доказів. Для будь-якого об’єктивного спостерігача, а тим більше для суду присяжних, очевидно, що ці три особи (Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко, – «Главком») не просто невинуваті, а й непричетні».

«Вода камінь точить. Кінець кінцем, просто спрацювало те, над чим ми працювати такий тривалий час», – резюмував адвокат.

Ще один адвокат Леонід Маслов нагадав, що Антоненка арештували 12 грудня 2019 року. Він пробув у СІЗО 505 днів.

Суд 30 квітня відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив суд присяжних під головуванням судді Оксани Голуб.

23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

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