Антоненко на свободі. Перше домашнє фото Ріффа після 505 днів за ґратами

Андрій Антоненко вперше за півтора роки проведе вечір вдома з родиною

Українці вітають ветерана АТО вдома

Ветерана АТО, музиканта Riffmaster Андрія Антоненка напередодні Великодня випустили з СІЗО. Йому 30 квітня суд присяжних обрав новий запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

У групі підтримки військового Free Riff опубліковано перше його фото з дому, з дітьми, яких він не мав змоги обіймати понад 500 днів.

Військовий та музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster, перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року. Він пробув за гратами 505 днів.

Андрій Антоненко народився 1971 року в Києві. У 2003 році Антоненко заснував сольний проєкт Riffmaster: музичний гурт військово-патріотичного напрямку. Пише тексти і музику, є вокалістом і гітаристом гурту (зокрема він автор неофіційного гімну Сил спецоперацій «Тихо прийшов, тихо пішов».

Після початку війни на Донбасі Антоненко займався волонтерством та вивозив поранених з Донбасу.

Згодом пішов на контракт у новостворені Сили спеціальних операцій, де служив до затримання у званні сержанта.

Має родину – дружину і двох дітей.

На захист пана Антоненка виступили багато волонтерів і музикантів, які заявляють, що не вірять у його причетність до вбивства Павла Шеремета.

За версією слідства, Андрій Антоненко супроводжував Юлію Кузьменко, коли вона заклала вибухівку під машину. Одним з аргументів слідства також було те, що «музикант живе неподалік місця, де було вчинено злочин».

У коментарі «Главкому» адвокат Антоненка Станіслав Кулик розповів, що зміна запобіжного заходу для музиканта та військового Андрія Антоненка – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням технічних засобів – насправді є не повним, а частковим задоволенням клопотанням сторони захисту добровольця.

Суд 30 квітня відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив суд присяжних під головуванням судді Оксани Голуб.

23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

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