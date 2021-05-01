«Має бути ліміт перебування СІЗО»: Малюська пояснив звільнення Антоненка

Міністр юстиції зазначив, що зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко «невинуватий чи справа розвалюється»

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому суд вирішив змінити запобіжний захід фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку після понад 500 днів перебування в СІЗО.

За словами міністра, це нормальна практика, коли людину випускають з СІЗО після тривалого часу перебування там, якщо вина ще не була доведена.

«Безумовно, практика, що протягом певного часу (півтора року, два року, рік), якщо немає вироку, то людину потрібно випускати, якщо людина не становить загрозу суспільству. Очевидно суд переконався, що небезпеки немає, і вирішив замінити запобіжний захід», – сказав він в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Малюська зазначив, що зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко «невинуватий чи справа розвалюється», просто має бути «ліміт перебування людей в СІЗО». Він додав, що у разі доведення невинуватості Антоненко зможе отримати компенсацію.

«Є компенсація за необгрунтоване обвинувачення і за весь час утримання в ізоляторі йому може бути виплачена компенсація за його зверненням. Чим довше утримання – тим більша компенсація», – додав міністр.

Зазначимо, вже з’явилося перше домашнє фото Антоненка після 505 днів за ґратами.

У коментарі «Главкому» адвокат Антоненка Станіслав Кулик розповів, що зміна запобіжного заходу для музиканта та військового Андрія Антоненка – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням технічних засобів – насправді є не повним, а частковим задоволенням клопотанням сторони захисту добровольця.

Суд 30 квітня відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив суд присяжних під головуванням судді Оксани Голуб.

23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

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