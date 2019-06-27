Апеляційний суд визнав законним зняття судимості з Лозінського



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Віктор Лозінський

Рішення про зняття судимості з Лозінського, який вбив чоловіка на Кіровоградщині, набирає чинності з 26 червня

Київський апеляційний суд визнав законним рішення Дніпровського райсуду Києва про дострокове зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради від фракції «Блок Юлії Тимошенко» Віктора Лозінського, якого засудили за причетність до вбивства чоловіка.

Про це повідомило видання theБабель з посиланням на джерело в суді.

«Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Апеляційна скарга не задоволена», - сказало джерело.

Рішення про зняття судимості з Лозінського набирає чинності з 26 червня.

Раніше повідомлялося, що Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя села Грушка Кіровоградської області Валерія Олійника.

Київська місцева прокуратура №4 оскаржила зняття судимості з Лозінського. В прокуратурі заявили, що під час засідання суд не перевірив належним чином інформацію про те, у який спосіб Лозинський довів своє виправлення.

Також, на думку прокуратури, клопотання з боку захисту не містило характеристик за місцем проживання, роботи або органів, які здійснюють за ним нагляд.

Нагадаємо, в квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також тодішніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальским.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення свободи.

В березні 2013 року Вищий спецсуд ще раз пом'якшив вирок, знизивши термін тюремного ув'язнення до 10 років. У квітні 2016 Лозінський вийшов з колонії за умовно-достроковим звільненням.



