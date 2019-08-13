Апеляцію у справі Вишинського розглянуть через тиждень



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Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді Фото: Уніан

Засідання перенесли, тому що не всі адвокати Вишинського прийшли в суд

Апеляційний суд Києва переніс судове засідання у справі головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. Його звинувачують у державній зраді.

Наступне засідання відбудеться 20 серпня, об 11:00. Засідання перенесли, тому що не всі адвокати Вишинського прийшли в суд.

Андрій Доманський, захисник журналіста, повідомив, що його колеги не прийшли на засідання, оскільки беруть участь в інших справах.

19 липня 2019-го Вишинського вирішили лишити під вартою.

Як відомо, прокуратура просила суд продовжити Вишинському термін тримання під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова. Також Зеленський заявив, що Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

15 липня повідомлялося, що Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується зараз в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що пан Вишинський формально є громадянином України.

Джерело: Громадське