Суд продовжує розгляд справи Вишинського



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Вишинський на суді, 19 липня Фото: Цензор.НЕТ

Після оголошення позицій захисту та обвинувачення судді пішли в нарадчу кімнату

Подільський районний суд Києва 19 липня проводить засідання у справі про державну зраду пропагандиста, керівника інформагентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

На засіданні суд має визначитися із запобіжним заходом для Вишинського.

Його доставлено до залу суду.

Після оголошення позицій захисту та обвинувачення судді пішли в нарадчу кімнату.

Прокуратура просить суд продовжити Вишинському термін тримання під вартою на 60 днів

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова. Також Зеленський заявив, що Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова вважає, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

15 липня повідомлялося, що Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується зараз в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що Вишинський формально є громадянином України.

Як відомо, 15 липня суд зі зміни запобіжного заходу Кирилу Вишинському перенесли на 19 липня. На засіданні була присутня російська омбудсмен Тетяна Москалькова, яка прокоментувала також і питання звільнення 24 українських моряків. Вона заявила, що Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою.

Джерело: Цензор.НЕТ