Арабські країни розглядали можливість відправки військових в Сирію

Єгипет посилається на Конституції у питанні розміщення військ закордоном

Керівник МЗС Єгипту заявив про те, що арабські країни обговорювали можливість надіслати власних солдат до Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому речник єгипетського зовнішньополітичного відомства заявив, що тези Самеха Шукрі не означають, що власне Каїр готови послати власних військових. Оскільки по цьому питанню є



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Військові у Єгипті

Єгипет посилається на Конституції у питанні розміщення військ закордоном

Керівник МЗС Єгипту заявив про те, що арабські країни обговорювали можливість надіслати власних солдат до Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому речник єгипетського зовнішньополітичного відомства заявив, що тези Самеха Шукрі не означають, що власне Каїр готови послати власних військових. Оскільки по цьому питанню є обмеження відповідно до конституції Єгипту. Дані новини з’являються на фоні того, що адміністрація Дональда Трампа запропонувала ідею замітини сили США в Сирії на солдат арабських країн.

Речник МЗС Єгипту не називав які саме країни арабського світу обговорювали ідею відправки власних контингентів. Раніше про таку можливість говорили представники Саудівської Аравії. При цьому саме Єгипет є країною із найчисельнішим арабським населенням та найбільш боєздатною армією.