Арахамія: в «Слузі народу» знайшлось лише 10 голосів за відставку Гончарука



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Давид Арахамія заявив, що фракція «Слуга народу» не голосувала за відставку Олексія Гончарука

Давид Арахамія сказав, що ті депутати, які бігають тепер і вимагають відставки, очевидно, мова про Олександра Дубінського і Максима Бужанського, не мають підтримки всередині фраакціїї

В кулуарах Верховної Ради лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував «плівки» прем’єра Олексія Гончарука.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», Арахамія сказав, що ті депутати, які бігають тепер і вимагають відставки, очевидно, мова йде про Олександра Дубінського і Максима Бужанського, не мають підтримки всередині фраакціїї. Їхню вимогу розглянути на фракції скандал підтримали лише 10 чоловік під час сигнального голосування.

У той же час перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що фракція «Слуга народу» не голосувала за відставку прем'єра Гончарука на своїх зборах.

«На фракції вчора не обговорювалися кадрові питання, інших фракцій не було найближчим часом», - сказав він.

Корнієнко заявив, що не обурений словами нібито членів уряду, і вважає, що їх справжність не підтверджено.

«Пропонувалися якісь емоційні кроки: «Давайте зараз терміново висловимо щось там, кудись там», але фракція не підтримала це взагалі. Це не обговорювалося. Це було так: «А давайте терміново знімати Гончарука! Хто за? «5 рук піднялося - ну окей. Це можна вважати голосуванням, серйозним процесом? Це емоційна реакція тих, що вважає себе певною мірою опозиційними до уряду», - уточнив журналістам лідер «Слуги народу».

Назвати тих, хто підтримав, він відмовився.

Депутат вважає, що можливою таємницею прослуховуванням держчиновників має зайнятися Служба безпеки України.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

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