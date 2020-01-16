Скандал з «плівками Гончарука»: залишилося «послухати» начальника Генштабу та главу СБУ

Україна – цілком у світовому тренді: репутація уже не має жодного значення, все залежить від мистецтва політтехнологів

Після публікації ще й «плівок Гончарука», першим виникає відчуття, що в українському політикумі жодного живого місця уже не залишилося – всі в лайні. Могло б статися, як у старезному анекдоті, але виходити на сцену у білому фраку просто нема кому. Але то, може, не так вже й страшно, якщо у США, цілком ймовірно, на другий термін буде обрано президентом людину, яка на першому терміні уникнула імпічменту лише завдяки більшості своєї партії у Сенаті. Тож Україна – цілком у світовому тренді: репутація уже не має жодного значення, все залежить від мистецтва політтехнологів. Гірше інше: в ситуації, коли гарантовано «слухають» всіх, люди на високих посадах продовжують «горіти» через свою балаканину, мов, нічні комашки, які летять на світло садового ліхтаря. Некомфортно якось, знаєте, жити в країні, яка управляється такими людьми на всіх рівнях.

Чи буде відставка Гончарука? Коли так, то для цього ображеному Зе, як мінімум, треба шукати інший привід. Адже людина з голосом, схожим на главу ОП Андрія Богдана, на іншій «плівці» давала телефоном вказівки ймовірному директору ДБР. Вони там на кілька статей КК наговорили (!) – і нічого, а голос прем’єра – ну, видав, оціночне судження щодо некомпетентності президента в питаннях економіки, - тут криміналом і не пахне. До того ж, умовний «прем’єр» те ж саме і про себе сказав – мовляв, профан в економіці, що, погодьтеся, для прем’єра гірше, ніж для президента, який, згідно Конституції, опікується не економікою, а безпекою та міжнародними відносинами.

…До речі, а ви переконані, що начальника Генштабу у нас теж уже не «послухали»? Ну, це вже не кажучи про про глав СБУ, МВС та Самого...

Джерело: Блог Сергія Тихого

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