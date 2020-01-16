Гончарук: Команду президента та уряду не залякати



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Олексій Гончарук: боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі

«Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків», - зазначив прем'єр

Прем’єрміністр Олексій Гончарук заявляє, що від самого початку зміни влади в Україні проти неї працюють багато людей, яким хотілось, щоб Україні не вдалося розвиватися, але їм таки не вдасться завадити. Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у відеозверненні на Facebook.

«Із самого початку проти команди Президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки», - сказав Гончарук.

За його словами, головна мета роботи уряду — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків.

«Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі», - наголосив глава уряду.

Гончарук також поділився позитивним новинами. Так, за його словами, зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. «Якщо це не гарні новини для країни, то я повний «профан» в економіці», - сказав він.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.