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    Думки вголос

    «Плівки Гончарука» лише зміцнять позиції очільника уряду

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    «Плівки Гончарука» лише зміцнять позиції очільника уряду

    В Україні президенти ніколи не змінюють прем'єр-міністрів через смішні розмови - прем'єр-міністрів змінюють тільки якщо вони стають конкурентами президента

    Мовою оригіналу

    1. Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти не наказуема.

    2. Президент никак не отреагировал на записи из кабинета главы ДБР Трубы, где начальник ведомства дает незаконные указания подчиненным принимать решения в интересах главы ОП Андрея Богдана. По данным записям никакого расследования нет, по сравнению с этим записи из Кабмина - это просто детский лепет.

    3. Мощная информационная кампания ряда близких к Коломойскому депутатов против Гончарука и Рожковой станет для западных партнеров еще одним аргументом, что правительство выступает противовесом влиянию олигарха, и Запад будет продолжать политическую поддержку Кабмина.

    4. В Украине президенты никогда не меняют премьер-министров из-за вот таких глупых и смешных разговоров - премьер-министров меняют только если они становятся конкурентами президента. Но Зеленский назначает на все высшие должности людей, кто никакой конкуренции ему не составит. После таких глупых разговоров - тем более.

    5. Есть ли угроза отставки Гончарука? Да. Но решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет ранее проведения местных выборов 2020-го года. Если рейтинг «Слуги народа» под выборы будет падать, и его надо будет реанимировать - тогда возможно. Или если результаты выборов будут признаны провальными - тогда тоже возможно.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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