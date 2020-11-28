Франція виходить із локдауну: відкрилися непродовольчі магазини

Пом'якшення карантину у Франції відбувається у три етапи

Магазини працюватимуть при дотриманні суворих санітарних правил

Від сьогодні, 28 листопада, у Франції через послаблення обмежувальних заходів відкриваються магазини, які торгують предметами не першої необхідності.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Торговельний сектор, включно з книжковими і музичними магазинами, відновить роботу до 21:00 при дотриманні суворих санітарних правил.

Також відкриваються бібліотеки і архіви.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про пом'якшення карантину, яке пройде в три етапи.

Він заявив, що пік другої хвилі пандемії Covid-19 у Франції пройдено.

З 28 листопада дозволяється займатися на вулиці до трьох годин в день і в радіусі 20 кілометрів від місця проживання (зараз – годину в день і в кілометрі від будинку), відкриваються магазини товарів не першої необхідності, типу продажу одягу, взуття та іграшок. Також допускається проведення релігійних заходів у приміщеннях, але з кількістю учасників не більше 30 осіб.

З 15 грудня режим жорсткого карантину (локдаун) скасовується, але залишається комендантська година з 21:00 до 7:00 щодня. Дозволяється робота кінотеатрів і театрів.

З 20 січня планується відкриття барів, ресторанів і кафе для прийому клієнтів, відновлення очного навчання в університетах та повного наповнення класів у школах, а також відкриття тренажерних залів. Ця ситуація можлива при захворюваності на коронавірус не більше п’яти тисяч нових випадків на добу.

З початку пандемії коронавірусом у Франції заразилися понад 2,1 млн осіб, померли 51,9 тис. осіб.