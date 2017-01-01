Арешт одеського активіста: викрадений раніше депутат звернувся до губернатора

Щербіч просить Степанова не «робити велику помилку» і не випускати на свободу Стерненка

В Одесі триває гучний скандал навколо затримання колишнього лідера місцевого осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Він був узятий під варту за напад на поліцейських в одеському міському саду. Газета «Известия» пише, що за Стерненком числиться ще одна кримінальна справа, за яку йому загрожує цілком реальний термін.



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Фото: Думская Активіст Сергій Стерненко

Щербіч просить Степанова не «робити велику помилку» і не випускати на свободу Стерненка

В Одесі триває гучний скандал навколо затримання колишнього лідера місцевого осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка. Він був узятий під варту за напад на поліцейських в одеському міському саду.

Газета «Известия» пише, що за Стерненком числиться ще одна кримінальна справа, за яку йому загрожує цілком реальний термін. Слідство з'ясувало, що в 2015 році Стерненко і його подільники викрали, незаконно утримували і катували депутата Лиманської райради Сергія Щербіча, вимагаючи від нього складення депутатських повноважень, пише видання.

Коментуючи рішення глави Одеської облдержадміністрації Максима Степанова внести заставу за Стерненка, Щербіч заявив, що губернатор «робить велику помилку».

«У 2015 році, коли я став депутатом Лиманської районної ради та директором будинку культури, Сергій Стерненко і Руслан Деменчук викрали мене. Під'їхало авто, і мене силою посадили в нього на заднє сидіння, зв'язали мені руки, одягли на голову чорний мішок і вивезли мене в невідомому напрямку. Мене викинули в якийсь підвал, били ногами, принижували, ображали, я кілька разів непритомнів. Вони обливали мене водою, приводячи тим самим до тями, стріляли над головою, вимагаючи, щоб я склав повноваження депутата. Тоді вони почали катувати мене: затискали мені пальці плоскогубцями і били залізною палицею. У підсумку мене просто викинули біля Суворовського суду зі словами: «Ми завжди до тебе прийдемо», - заявив Щербіч, зазначивши, що справи вже два роки лежить в суді.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

Рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).

Губернатор Одещини Степанов пообіцяв внести заставу за Стерненка.