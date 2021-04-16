Радники лідерів Нормандської четвірки зустрінуться 19 квітня

Поки що російська сторона відмовлялася від ідеї переговорів у нормандському форматі

Після зустрічі радників Зеленський очікує на відновлення режиму припинення вогню на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Франції та Німеччини. На дипломатичній зустрічі у Парижі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів. Про результати розмови Зеленський розповів під час брифінгу.

Він анонсував зустріч Нормандської четвірки на рівні радників 19 квітня: «Будуть обговорювати низку питань. Насамперед це кластери, про що ми говорили кілька місяців тому. Кластери розробленні французькою та німецькою стороною. Зараз з доповненням України, розглядається також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів. Кластери – це покрокове виконання «мінських домовленостей». 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції. Хочеться вірити, що буде результат».

Зеленський додав, що після засідання радників очікує на відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як вже відомо, переговори віч-на-віч президентів України та Франції дуже затягнулися. Через це від одного з форматів зустрічі довелося відмовитися.

Як відомо, 16 квітня у Парижі відбуваються переговори Зеленського і Макрона.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».