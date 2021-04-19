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    Російський бойовик стріляв з автомата в 15-річну дівчину

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    Після скоєного зловмисник намагався втекти на підконтрольну Україні територію - Російський бойовик стріляв з автомата в 15-річну дівчину
    Після скоєного зловмисник намагався втекти на підконтрольну Україні територію
    Фото з відкритих джерел

    Розвідка виклала в мережу перехоплену телефонну розмову бойовиків

    Проросійський найманець з 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Луганщини, вистрелив з автомата у 15-річну дівчину. Про це повідомляє в понеділок, 19 квітня, пресцентр Головного управління розвідки МОУ.

    «За інформацією воєнної розвідки України 18 квітня військовослужбовець 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що після скоєного він хотів втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя.

    Як доказ інциденту, який трапився, розвідка виклала в мережу перехоплену телефонну розмову бойовиків.

    Зазначається також, що деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати та поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних сил України.

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    Теги: розвідка бойовики на Донбасі Луганщина зброя ЛНР війна
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