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    Політика

    Кравчук заявив, що вибори на окупованому Донбасі можна провести за мажоритарною системою

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    Кравчук заявив, що вибори на окупованому Донбасі можна провести за мажоритарною системою - Кравчук заявив, що вибори на окупованому Донбасі можна провести за мажоритарною системою
    Кравчук заявив, що вибори на окупованому Донбасі можна провести за мажоритарною системою

    Верховна Рада України готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зазначив Кравчук

    Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях можуть бути проведені за мажоритарною системою голосування.

    Таку думку він озвучив в інтерв'ю «ТАСС».

    За його словами, Верховна Рада України готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі. Але вони повинні бути проведені після відновлення контролю українського уряду над територією ОРДЛО і над українсько-російською ділянкою кордону.

    За словами Кравчука, в ситуації, що склалася, ухвалення такого спеціального закону і проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу є неможливим.

    Українська сторона пропонує спочатку провести синхронну демілітаризацію цієї території, здійснити виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна повинна взяти під контроль кордон і територію. Через півроку-рік можна зробити кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

    Потім, за результатами виборів, формується місцева влада, яка починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов нормального життя людей на цій території з урахуванням їхнбого бачення і думок.

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