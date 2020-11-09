Кравчук заявив, що вибори на окупованому Донбасі можна провести за мажоритарною системою

Верховна Рада України готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зазначив Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях можуть бути проведені за мажоритарною системою голосування.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю «ТАСС».

За його словами, Верховна Рада України готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі. Але вони повинні бути проведені після відновлення контролю українського уряду над територією ОРДЛО і над українсько-російською ділянкою кордону.

За словами Кравчука, в ситуації, що склалася, ухвалення такого спеціального закону і проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу є неможливим.

Українська сторона пропонує спочатку провести синхронну демілітаризацію цієї території, здійснити виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна повинна взяти під контроль кордон і територію. Через півроку-рік можна зробити кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

Потім, за результатами виборів, формується місцева влада, яка починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов нормального життя людей на цій території з урахуванням їхнбого бачення і думок.

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