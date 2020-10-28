Військовий оглядач Арестович став речником Тристоронньої контактної групи



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Олексій Арестович і Леонід Кравчук разом працюватимуть в Тристоронній контактній групі

Арестович має звання майора запасу, а також він працював актором театру і кіно

Блогер і військовий та політичний оглядач Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Маю нагоду повідомити, що рішенням глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука (президента України у 1991-1994 рр.) мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України», – заявив Олексій Арестович.

Він закликав ЗМІ звертатися до нього за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації. Засоби та форми більш тісної співпраці Олексій Арестович пообіцяв визначити пізніше.

Арестович також повідомив, що російська сторона заблокувала роботу трьох із чотирьох підгруп у рамках ТКГ.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано в період з 5 по 10 листопада.

Олексію Арестовичу 45 років, він народився в Грузії. Освіту здобув в Одеському інституті сухопутних військ (нині Військова академія Одеси). Після цього вивчав психологію й теологію, працював актором театру й кіно. Має звання майора запасу.

Після 2014 року Арестович часто коментує в українських ЗМІ військові теми, зокрема війну на Донбасі, а також дописує про них у себе на Facebook (де має понад 192 тисячі підписників) та в медіа. Паралельно він проводить семінари із психології (останній анонсований ним має відбутися 7 листопада).

Напередодні міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков назвав причину звільнення Фокіна з Контактної групи.

До слова, раніше президент Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій.



