Український мирний план щодо Донбасу взяли у ТКГ за основу

Українська делегація заявила про перешкоди з боку РФ при обговоренні плану

У вівторок, 10 листопада, мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі. Про це повідомила делегація України в ТГК в Facebook.

«На засіданні Політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського «Плану дій». При цьому російська сторона заявила, що нібито українська делегація обіцяла схвалення цього плану у Верховній раді. Переговори повернулися до конструктивного русла після того, як делегація заявила, що може давати лише рекомендації», – говориться у повідомленні.

Українська делегація додала, що ще рано говорити про результати, але можна сказати, що український план «взятий за основу». Конкретні умови будуть обговорені 11 листопада, під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях. Російська сторона, попри домовленості, відмовилася пропустити місцевих мешканців в обидва боки за лінію розмежування.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».



