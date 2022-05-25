Зеленський назвав доленосну помилку Росії

Із Криму все почалося, там і закінчиться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупація Криму російськими військами стала першою доленосною для помилкою РФ щодо України. Про це він розповів у вечірньому зверненні 24 травня.

Зеленський нагадав, що російське вторгнення на територію України розпочалося саме з Криму в 2014 році.

«Це був далеко не перший пункт в переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення», – зазначив президент.

Він наголосив, що загарбникам доведеться залишити Крим. Так само, як і Херсон, Мелітополь, Маріуполь і всі інші міста й громади, де росіяни «поки що зображають господарів».

«Господарями вони там точно не будуть», – запевнив Зеленський.

Президент України подякував усім тим, хто наближає момент момент звільнення українських територій від російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Зеленський поговорив із головою Євроради: йшлося про санкції проти РФ .