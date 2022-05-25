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    Зеленський назвав доленосну помилку Росії

    Прорахунки спричинять історичне послаблення держави-агресора - Зеленський назвав доленосну помилку Росії

    Прорахунки спричинять історичне послаблення держави-агресора

    фото: Офіс президента

    Із Криму все почалося, там і закінчиться

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупація Криму російськими військами стала першою доленосною для помилкою РФ щодо України. Про це він розповів у вечірньому зверненні 24 травня.

    Зеленський нагадав, що російське вторгнення на територію України розпочалося саме з Криму в 2014 році.

    «Це був далеко не перший пункт в переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення», – зазначив президент.

    Він наголосив, що загарбникам доведеться залишити Крим. Так само, як і Херсон, Мелітополь, Маріуполь і всі інші міста й громади, де росіяни «поки що зображають господарів».

    «Господарями вони там точно не будуть», – запевнив Зеленський.

    Президент України подякував усім тим, хто наближає момент момент звільнення українських територій від російських окупантів.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський поговорив із головою Євроради: йшлося про санкції проти РФ .

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    Теги: Крим Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Херсон президент окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський назвав доленосну помилку Росії