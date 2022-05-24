Зеленський назвав співвідношення сил на Донбасі

Один до двадцяти: ЗСУ дають раду чисельному противнику

Чисельність російських окупантів на Донбасі зараз перевершує там чисельність Збройних сил України в співвідношенні приблизно один до двадцяти на ключових напрямках – насамперед у плані кількості військової техніки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Українському домі в Давосі 23 травня.

«Я це повторюю вже місяць всім нашим партнерам: найкривавіша ситуація у нас на Донбасі. Ми втрачаємо багато людей. У вас є все, щоб зберегти цих людей. Просто почуйте... Ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнимо, що зможемо звільнити. Поки не звільнимо нашу землю», – сказав він.

Зеленський додав, що Україні терміново потрібна потужна зброя, яка дозволить українській армії не втрачати стільки людей. Президент не хоче, щоб перемога над Росією була оплачена сотнями тисяч життів.

«Тому що нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Тому що в сучасній війні у нас люди борються проти техніки, іноді так відбувається... Нам не вистачає техніки. Чому? Тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави та великої за розміром армії. У них у 20 разів більше техніки. У двадцять разів. Зараз на Донбасі один до двадцяти. Уявіть собі, які у нас люди, які міцні наші воїни, який у нас народ? Один до двадцяти. Я просто не хочу, щоб гинули сотні тисяч людей», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента підтвердили, що війна в Україні увійшла у вирішальну фазу – російські окупанти прагнуть за всяку ціну, не рахуючись із втратами, повністю зайняти український Донбас. Зараз найважча ситуація на фронті склалася в напрямку Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти збільшили інтенсивність застосування авіації для знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. Також армія готується відновити наступ на Слов'янському напрямку.

Напередодні Зеленський виступив в Українському Домі в Давосі: спрогнозував, як закінчиться війна (відео).

Також повідомлялося про найближчі тижні війни в Україні: тривожний прогноз від президента.

Крім того, глава держави розповів, де на фронті зараз найважча ситуація: звернення президента (відео).

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