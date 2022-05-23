На Донбасі окупанти гатять з усіх видів озброєння: ЗСУ розповіли про ситуацію протягом доби

Попри безупинний ворожий вогонь, наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці

Сьогодні внаслідок обстрілів у регіоні загинуло семеро мирних мешканців

Протягом доби, 23 квітня, на Донеччині та Луганщині вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Про це інформує пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції.

В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше сім цивільних осіб, ще шестеро отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Як відомо, РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових.

Нагадаємо, також українські захисники розповіли про втрати ворога за добу на сході.

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