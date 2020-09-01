Помер експрезидент Індії, у якого діагностували Covid-19



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Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі

Коронавірус у 84-річного Мукерджі діагностували 10 серпня

Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі помер через 21 день після підтвердження у нього коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Covid-19 у 84-річного Мукерджі діагностували 10 серпня, коли його госпіталізували з приводу видалення тромбу в одній із судин мозку.

Син експрезидента Абхіджит підтвердив новину у Тwitter: «З болем у серці повідомляю, що мій батько Шрі Пранаб Мукерджі щойно помер, попри всі зусилля лікарів і молитви людей зі всієї Індії. Я дякую всім вам!».

Нагадаємо, в Індії зафіксували світовий антирекорд за добовою кількістю хворих на Covid-19.

Водночас уряд продовжує пом'якшувати карантинні заходи. Зокрема, на початку вересня в країні відновить роботу метрополітен, а містам знову дозволять проводити спортивні та релігійні масові заходи. Водночас школи та коледжі залишаться закритими до жовтня.

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Тим часом експерти попереджають, що вересень для Індії може бути найскладнішим.