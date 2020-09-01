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    У світі

    Помер експрезидент Індії, у якого діагностували Covid-19

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    Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі&nbsp; - Помер експрезидент Індії, у якого діагностували Covid-19
    Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі 

    Коронавірус у 84-річного Мукерджі діагностували 10 серпня

    Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі помер через 21 день після підтвердження у нього коронавірусної інфекції.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що Covid-19 у 84-річного Мукерджі діагностували 10 серпня, коли його госпіталізували з приводу видалення тромбу в одній із судин мозку.

    Син експрезидента Абхіджит підтвердив новину у Тwitter: «З болем у серці повідомляю, що мій батько Шрі Пранаб Мукерджі щойно помер, попри всі зусилля лікарів і молитви людей зі всієї Індії. Я дякую всім вам!».

    Нагадаємо, в Індії зафіксували світовий антирекорд за добовою кількістю хворих на Covid-19.

    Водночас уряд продовжує пом'якшувати карантинні заходи. Зокрема, на початку вересня в країні відновить роботу метрополітен, а містам знову дозволять проводити спортивні та релігійні масові заходи. Водночас школи та коледжі залишаться закритими до жовтня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
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    Тим часом експерти попереджають, що вересень для Індії може бути найскладнішим.

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