Надихнувся декомунізацією: син президента Бразилії хоче заборонити серп і молот



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У разі прийняття у Бразилії законопроєкту тим, хто виготовляє, продає або поширює предмети із забороненою символікою загрожуватиме до 15 років в'язниці

Депутата та сина очільника Бразилії надихнув український закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів

Депутат Національного конгресу Бразилії Едуарду Болсонару запропонував заборонити використання нацистських і комуністичних символів.

Відповідний законопроєкт внесений сином чинного президента Бразилії до парламенту.

У разі прийняття даного законопроєкту серп і молот, а також п'ятикутна зірка буде фактично прирівняні до свастики і законодавчо заборонені.

Згідно з текстом документа, тим, хто виготовляє, продає або поширює предмети з даною символікою загрожуватиме від дев’яти до 15 років в'язниці.

Депутат Болсонару, який очолює комітет нижньої палати законодавчого органу з міжнародних справ і національної оборони, зазначив, що на створення даного проєкту його надихнув український закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, додає Lenta.ru.

До слова, на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

Нагадаємо, за період декомунізації в Україні було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.