У Туреччині відкриття собору Святої Софії спричинило спалах коронавірусу



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24 липня після того, як пам'ятка Візантійської епохи знову стала мечеттю, до храму прийшли близько 350 000 осіб, серед них було багато людей з підтвердженим коронавірусом

Від початку пандемії в країні від коронавірусу померло 5858 осіб

У Туреччині відкриття собору Святої Софії як мечеті спричинило нові випадки захворювання коронавірусом.

До такого висновку прийшли фахівці у сфері охорони здоров’я, повідомляє Turkish Minute.

Зазначається, що 24 липня після того, як пам'ятка Візантійської епохи знову стала мечеттю, до храму прийшли близько 350 000 осіб.

«У декого з 500 гостей мечеті, включаючи парламентарів і журналістів, був діагностований коронавірус. При цьому не дотримувалась соціальна дистанція і були відсутні захисні маски. Число нових щоденних випадків захворювання почало зростати і перевищило 1000 відразу після свята Курбан-байрам», - йдеться у повідомленні.

«Після відкриття собору Святої Софії ми також чули про багато випадків серед політиків. Але це тому, що вони регулярно проходять обстеження кожні три дні, щоб переконатися, що вони здорові», - сказав турецький лікар, який вважав за краще залишитися анонімним.

Доктор Ергін Коджилдирим, дитячий кардіоторакальний хірург і доцент кафедри кардіоторакальної хірургії Медичної школи Піттсбурзького університету, сказав, що візит президента Реджепа Таїпа Ердогана до Собору Святої Софії виглядав так, як ніби правила соціального дистанціювання було важко підтримувати всередині пам'ятки через великий натовп людей, які хотіли побачити президента або сфотографуватися.

«Я думаю, що зображення з собору змусили багатьох медичних працівників відчувати себе засмученими, оскільки раптовий крок, подібний до цього, може зруйнувати багатомісячні зусилля щодо стримування вірусу. Якщо для встановлення довіри потрібен час, то втратити її дуже швидко», - додав він.

На сьогоднішній день в Туреччині, за офіційними даними, від коронавірусу померло 5858 осіб, і країна поки не входить в список безпечних для подорожей країн, регулярно оновлюваний ЄС.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).