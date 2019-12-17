Архієпископ Кримський Климент розповів про бездіяльність української влади трансляція



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Климент очікує, що Кабмін України захистить релігійні свободи у Криму





Фото: 5 канал

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент тиждень тому оголосив безстрокове голодування

Сьогодні, 17 грудня, о 12:00 в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг на тему: «Крим: українська церква і державна політика України».

Запрошені гості:

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент;

Андрій Щекун, ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Учасники пресконференції закцентували увагу на ситуації щодо українського храму в окупованому Криму. Також журналісти почули оголошення про голодування Архієпископа щодо бездіяльності Української держави в питанні вирішення проблем існування храму на окупованій території.

ЗМІ дізналися й про те, якими будуть наступні кроки громадськості та Архієпископа Климента.

Нагадаємо, що тиждень тому Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування під стінами Кабінету міністрів України.