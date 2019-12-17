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    Архієпископ Кримський Климент розповів про бездіяльність української влади

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    <span>Климент очікує, що Кабмін України захистить релігійні свободи у Криму</span><br /><br /><br /> - Архієпископ Кримський Климент розповів про бездіяльність української влади
    Климент очікує, що Кабмін України захистить релігійні свободи у Криму


    Фото: 5 канал

    Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент тиждень тому оголосив безстрокове голодування

    Сьогодні, 17 грудня, о 12:00 в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг на тему: «Крим: українська церква і державна політика України».

    Запрошені гості:

    • Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент;
    • Андрій Щекун, ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

    Учасники пресконференції закцентували увагу на ситуації щодо українського храму в окупованому Криму. Також журналісти почули оголошення про голодування Архієпископа щодо бездіяльності Української держави в питанні вирішення проблем існування храму на окупованій території.

    ЗМІ дізналися й про те, якими будуть наступні кроки громадськості та Архієпископа Климента.

    Нагадаємо, що тиждень тому Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування під стінами Кабінету міністрів України.

    Крим церква Українська православна церква релігія голодування окуповані території влада
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