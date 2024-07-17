У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї

Через спекотну погоду Кім Кум Чоль вирішив скупатися у ставку в Зеленограді

64-річний Кім Кум Чоль обіймав посаду президента Військового університету імені Кім Ір Сена

Голова елітної військової делегації Північної Кореї Кім Кум Чоль потонув під час купання в Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, через спекотну погоду Кім Кум Чоль вирішив скупатися у ставку в Зеленограді, але надалі зв'язок із ним зник.

64-річний Кім Кум Чоль, за даними Newsweek, обіймав посаду президента Військового університету імені Кім Ір Сена. За інформацією російських журналістів, він працював представником корейського сільгосппідприємства.

Колеги представника Північної Кореї підняли тривогу після того, як через кілька годин виявили на березі лише його речі. Звернулися по допомогу в поліцію, шукали кілька годин. Наступного дня тіло корейця спливло над водою, його впізнали.

Як писала агенція Reuters, Північнокорейська елітна делегація військової підготовки вирушила з візитом до Росії. Це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання диктаторами пакту про тіснішу військову співпрацю. Делегацію очолив Кім Кум Чоль.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.