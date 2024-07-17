А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку

Навіщо НАБУ масово арештовує гаджети посадовців, пов’язаних із проєктом «Велике будівництво»?

27 червня новинні стрічки інтернет-ЗМІ замайоріли новинами: «НАБУ затримало екскуратора «Великого будівництва», «До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками у справі зі зливами з НАБУ»... Ближче до вечора того ж дня винуватець інформаційного галасу Кирило Тимошенко через свій Telegram роздав порцію заспокійливо: «Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене у справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає».

Прізвище колишнього заступника керівника Офісу президента, а нині радника міністра оборони фігурує у резонансному кримінальному розслідуванні Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з витоком внутрішніх документів про перевірку використання бюджетних коштів на президентський проєкт «Велике будівництво». Кирило Тимошенко з червня 2020 року очолював Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво». Це консультативно-дорадчий орган при президенті Володимиру Зеленському, куди, у тому числі, входили три міністри (інфраструктури, розвитку громад та територій і охорони здоров’я) та голова «Укравтодору». За даними ЗМІ, до початку масштабного військового нападу Росії на Україну на ремонт доріг у рамках «Великого будівництва» було спрямовано понад 200 млрд грн.

«Главком» дізнався деталі резонансного обшуку.

Три «мушкетери» у ноутбуці Кирила Тимошенка

Після обшуку НАБУ пішло до суду, щоб арештувати вилучене майно Кирила Тимошенка. У суді детектив чітко зазначив: мовляв, «встановлено причетність Тимошенка до обставин кримінальних правопорушень». Проте НАБУ після «А» не поспішає говорити «Б» – вручати підозру колишньому куратору «Великого будівництва». Ймовірно, є проблема з доказами.

У січні 2023-го Кирило Тимошенко « звільнився » з Офісу президента у розпал скандалу щодо можливої розтрати грошей на будівництві доріг Дніпропетровщини. Тоді гучну справу вела Спеціалізована антикорупційна прокуратура. На публіку колишній заступник глави Офісу знову гордо вийшов у вересні минулого року: він став переможцем судового двобою із НАЗК, яке підозрювало його у корупції . А вже з березня 2024 року Кирило Тимошенко опинився у штаті радників міністра оборони Рустема Умєрова.

Слідство перевіряє причетність Кирила Тимошенка щодо «зливів» із НАБУ фото: Бабель/Telegram

Отримавши добро від Вищого антикорупційного суду на обшук автівки та помешкання Кирила Тимошенка, вказану слідчу дію було проведено аж через дев’ять днів після видання ухвали. Детективів НАБУ цікавили документи у паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарських відносин між замовниками та підрядниками (субпідпрядниками), організаціями щодо виконання ремонтно-будівельних робіт у рамках «Великого будівництва»; листування з представниками Національного антикорупційного бюро та осіб, імена яких у більшості судових рішеннях приховані.

Короткий підсумок обшуку: Вищий антикорупційний суд арештував ноутбук MacBook, планшет Apple iPad, два телефони iPhone 15. Відбити у детективів НАБУ адвокатам Тимошенка вдалося лише ноутбук Apple G8.

«Главкому» вдалося отримати ухвалу Антикорупційного суду, яка ілюструє, за ким, окрім Тимошенка, полює НАБУ. Зокрема, правоохоронці застали в оселі Тимошенка згаданий MacBook у ввімкненому стані. Вже там детективи НАБУ зробили копію носія, а також скористалися пошуком через ключові слова: «біркадзе», «беркадзе», «кубраков», «голік», «голик».

Детективи НАБУ припускають, що ноутбук Кирила Тимошенка містить записи про можливі його зустрічі з ексвіцепрем’єром Олександром Кубраковим, одіозним ідеологом «Великого будівництва» Юрієм Голиком витяг із судового реєстру

Тепер детальніше про прізвища людей, які викликали інтерес НАБУ у ноутбуці Кирила Тимошенка.

Олександр Кубраков – донедавна віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. З приходом до влади президента Зеленського цей посадовець продемонстрував неймовірний кар’єрний злет: із рядового народного депутата від партії «Слуга народу» Кубраков відразу злетів у крісло голови «Укравтодору». Далі була посада міністра інфраструктури і, врешті, віцепрем’єра і очільника мегаміністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. «Зірка» Кубракова впала з цієї висоти навесні 2024 року, коли його з подачі Банкової звільнила Верховна Рада.

Юрій Голик – тіньовий куратор проєкту «Велике будівництво», позаштатний радник уже колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка. Паралельно будучи радником прем’єра Олексія Гончарука, Голик докладав зусиль, щоб ідея «Великого будівництва» була «персональним проєктом» новообраного президента Володимира Зеленському. В одному з інтерв’ю Голик зізнався, що вже під час ковіду ремонт доріг дещо просів, тож довелося створювати Координаційну раду на чолі з Кирилом Тимошенком, «щоб спрямувати проєкт у потрібне русло».

Георгій Біркадзе – третій персонаж, який цікавить НАБУ. Біркадзе – колишній голова Броварської райдержадміністрації, а нині бізнесмен. Саме його переписку з особою «Японець Валера» (це старший детектив і керівник відділу детективів НАБУ Валерій Полюга) оприлюднили розслідувачі Bihus.info.

Отже, слідство припускає, що ноутбук Кирила Тимошенка містить записи щодо можливих його зустрічей з людьми, прізвища яких перераховуються в судовій ухвалі. Начебто ця інформація «може мати значення для кримінального провадження» стосовно витоків із НАБУ.

У травні 2024 року Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою та службовим становищем посадовцями НАБУ та розголошення ними даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. 24 травня директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків «для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації». Углава не матиме впливу на низку підрозділів антикорупційного відомства до кінця липня. У липні перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава заявив, що успішно пройшов детектор брехні. І запевнив: до зливів інформації про хід слідства у кримінальних справах НАБУ не причетний. Очільниця парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна зауважила, що до 15 серпня НАБУ має повідомити результати розслідувань щодо «зливів» інформації зі справ Бюро. У разі ж якщо антикорупційне відомство буде неспроможним до самоочищення, то депутати будуть змушені «запропонувати і інші законодавчі зміни, покликані відновити довіру до органу». Зокрема, може бути проведено переатестацію деяких працівників НАБУ.

Телефони – джерело компромату

У ідеолога «Великого будівництва» Юрія Голика того самого дня, що й у Кирила Тимошенка, також відбулася серія обшуків. Як свідчать матеріали справи, співробітникам НАБУ довелося вибивати двері, щоб потрапити до будинку, де мешкає фігурант. Уже всередині було виявлено мобільний телефон iPhone і ноутбук Apple, які згодом арештував суд.

Правоохоронці арештували два iPhone ідеолога «Великого будівництва» Юрія Голика фото з відкритих джерел

Крім цього, антикорупційний суд арештував ще один iPhone і три Wi-fi роутери, які належать Юрію Голику. Вказане майно виявлено у автомобілі Mercedes-Benz V 300D, 2021 року випуску, якою користується чоловік. Справжнім власником машини є ТОВ «Програматик медіа груп». Раніше ЗМІ зафіксували, як колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко і його дівчиною Яною Хлантою катались на розкішному Porsсhe Panamera, який теж належав цій же фірмі – «Програматик медіа груп». Найбільшим рекламним партнером цієї фірми виступає ТОВ «Сучасні медіа технології» Юрія Голика, якій «Програматик» у 2021 році замовив розміщення матеріалів в інтернеті на 3 млн грн. Ще цікавий збіг: співзасновником підприємств «Програматик медіа груп» і «Сучасні медіа технології» свого часу був киянин Володимир Пахолюк.

Як писав «Главком», торік суд вже арештовував два iPhone та ноутбук Юрія Голика у рамках кримінального провадження щодо неефективного витрачання коштів на дороги Дніпропетровщини. Телефони було відправлено на експертизу, яка згодом підтвердила: Голик був добре обізнаний із перебігом кримінальної справи щодо ремонту доріг. Це і сталося причиною появи кримінального провадження щодо витоків із НАБУ.

Наскільки цінною для слідства є інформація з нових арештованих IPhone Голика, покаже чергова експертиза.

Наразі ж за два місяці розслідування справи про «зливи» НАБУ немає чим особливо похвалитися…

Віталій Тараненко, «Главком»