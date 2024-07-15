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Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Зеленський поставив завдання мати повністю підготовлений план до другого Мирного саміту в листопаді, де, на його думку, мають бути присутні російські представники
фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Вважаю, що представники Росії повинні бути на другому Саміті»

Президент Володимир  Зеленський ставив завдання, щоб У листопаді має бути повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 15 липня

«У кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників безпеки, як ми й обіцяли щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч буде скоріш за все в Катарі – це щодо енергетичної безпеки й там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства й це буде питання продовольчої безпеки й там буде повністю готовий розроблений план. У вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку – обміну полонених та повернення дітей і там буде розроблений план», – розповів Зеленський. 

Він повідомив, що ставив завдання, щоб в листопаді був повністю готовий план для другого Саміту миру. «Я вважаю, як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів і я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Тобто план буде готовий для Саміту, для другого Саміту буде все готово. Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде готовий повністю план. З нашого, з боку партнерів я вважаю все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий Саміт і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому Саміті», – заявив Зеленський.

Як повідомляв Інститут вивчення війни, Україна має намір провести друге засідання Глобального саміту миру до кінця 2024 року та запросити до участі Росію.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква 21 червня заявив, що Україна хоче провести друге засідання саміту до кінця 2024 року. Також президент України Володимир Зеленський 4 липня заявив, що на саміті «представники Росії мають бути присутні».

Bloomberg 11 липня повідомило, що український чиновник заявив, що Україна хоче скликати друге засідання саміту до листопада 2024 року та запросити представників Росії. У Кремлі відверто заявили, що російські представники не приїхали б на першу зустріч Глобального мирного саміту у Швейцарії в червні, навіть якби їх запросили.

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Теги: саміт Володимир Зеленський

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