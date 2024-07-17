Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
Нафтові та газові установки активно працюють в Перській затоці
фото: The Arab Weekly

Запаси з нового родовища еквівалентні всьому видобутку у Кувейті за три роки

Кувейтська нафтова корпорація (KPC) заявила, що відкрила гігантське родовище нафти Аль-Нохата на схід від острова Файлака в Перській затоці. Запаси нафти оцінюються у 3,2 мільярда барелів. Про це пише газета The Arab Weekly.

Генеральний директор KPC шейх Наваф Сауд Насір аль-Сабах заявив, що запаси нового родовища еквівалентні загальному видобутку Кувейту за три роки.

За його словами, первісна площа нафтової свердловини – близько 96 квадратних кілометрів. Попередня оцінка запасів вуглеводнів у свердловині становить приблизно 2,1 мільярда барелів нафти та 5,1 трильйона стандартних кубічних футів газу, що відповідає 3,2 мільярда барелів нафтового еквівалента.

«Кувейт володіє одними з найбільших запасів нафти у світі. За даними Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), за підсумками 2022 року країна посідала шосте місце у світі за цим показником, а загальні запаси нафти країни оцінювалися більш ніж у 100 мільярдів барелів, або 6,55% від загальносвітових запасів», – йдеться у звіті нафтової корпорації.

Нафта дає Кувейту близько 50% ВВП, 95% доходів від експорту та 95% доходної частини державного бюджету.

Зазначимо, що станом на 2024 рік населення Кувейту становить 4,34 млн осіб, з яких 1,45 млн є громадянами держави, а решта 3 млн – іноземцями з більш ніж 100 інших країн, включаючи Саудівську Аравію, Ірак, Іран, Пакистан. Індія, Бангладеш, Філіппіни, Бахрейн, Ліван.

Таким чином, у Кувейті проживає найбільша кількість осіб без громадянства у всьому Близькосхідному регіоні. Валюта цієї ісламської держави є найдорожчою валютою світу.

До слова, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново «вжити конкретних заходів».

Читайте також: Доходи РФ від експорту нафти впали до чотирьохмісячного мінімуму – Bloomberg
.
Теги: росія Індія Велика Британія Пакистан Філіппіни Бангладеш Кувейт населення Ліван родовище валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи
Чи працюють санкції? Росія обігнала США у поставках газу до Європи
17 червня, 19:14
У Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють по п’ять-шість об’єктів нерухомості
Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан
25 червня, 07:58
Депутат Хмельницької обласної ради і власник агропідприємств Олександр Співак фігурує у кримінальному провадженні за фактом «Пособництво державі-агресору»
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка
28 червня, 08:38
Уночі в Новоросійську лунали вибухи
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
3 липня, 06:38
Дніпро після атаки 7 липня
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
8 липня, 15:12
Сікорський: Україна отримує серйозну військову і матеріальну допомогу
Очільник МЗС Польщі дав прогноз, коли економіка Росії почне руйнуватися
10 липня, 20:29
СБУ затримала одного з головних податківців Києва, у Росії впав пасажирський літак. Головне за 12 липня
СБУ затримала одного з головних податківців Києва, у Росії впав пасажирський літак. Головне за 12 липня
12 липня, 21:00
Київ підготував алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим підривом гідроелектростанції
Заяви про знищення Київської ГЕС. Центр протидії дезінформації пояснив мету Кремля
12 липня, 17:35
Країни коаліції дронів закликали інші країни долучитися до її фінансування
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
11 липня, 11:42

Економіка

Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
Найстабільніші валюти світу: у чому краще зберігати заощадження
Найстабільніші валюти світу: у чому краще зберігати заощадження
Єврокомісія пришвидшено готує кредитну пропозицію Україні на $50 млрд
Єврокомісія пришвидшено готує кредитну пропозицію Україні на $50 млрд
Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції
Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції
Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg
Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg
Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло
Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
9368
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
8136
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6923
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6190
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5646
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua