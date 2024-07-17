Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти

Запаси з нового родовища еквівалентні всьому видобутку у Кувейті за три роки

Кувейтська нафтова корпорація (KPC) заявила, що відкрила гігантське родовище нафти Аль-Нохата на схід від острова Файлака в Перській затоці. Запаси нафти оцінюються у 3,2 мільярда барелів. Про це пише газета The Arab Weekly.

Генеральний директор KPC шейх Наваф Сауд Насір аль-Сабах заявив, що запаси нового родовища еквівалентні загальному видобутку Кувейту за три роки.

За його словами, первісна площа нафтової свердловини – близько 96 квадратних кілометрів. Попередня оцінка запасів вуглеводнів у свердловині становить приблизно 2,1 мільярда барелів нафти та 5,1 трильйона стандартних кубічних футів газу, що відповідає 3,2 мільярда барелів нафтового еквівалента.

«Кувейт володіє одними з найбільших запасів нафти у світі. За даними Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), за підсумками 2022 року країна посідала шосте місце у світі за цим показником, а загальні запаси нафти країни оцінювалися більш ніж у 100 мільярдів барелів, або 6,55% від загальносвітових запасів», – йдеться у звіті нафтової корпорації.

Нафта дає Кувейту близько 50% ВВП, 95% доходів від експорту та 95% доходної частини державного бюджету.

Зазначимо, що станом на 2024 рік населення Кувейту становить 4,34 млн осіб, з яких 1,45 млн є громадянами держави, а решта 3 млн – іноземцями з більш ніж 100 інших країн, включаючи Саудівську Аравію, Ірак, Іран, Пакистан. Індія, Бангладеш, Філіппіни, Бахрейн, Ліван.

Таким чином, у Кувейті проживає найбільша кількість осіб без громадянства у всьому Близькосхідному регіоні. Валюта цієї ісламської держави є найдорожчою валютою світу.

До слова, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново «вжити конкретних заходів».