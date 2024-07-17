Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч

Греція може продати старі літаки США, де б їх модернізували і передали Києву

Греція планує передати 32 винищувачі F-16 Україні. Борис Джонсон зустрівся з Трампом. Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 липня, щоб ви були в курсі подій.

Борис Джонсон зустрівся з Трампом

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Про це британський політик повідомив на сторінці у Facebook.

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон.

Як пише Sky News, Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії. Його зустріч з Трампом тривала близько 30 хвилин.

Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України

Глава Євроради Шарль Мішель надіслав відповідь прем’єру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який глава угорського уряду написав після візитів до України, Росії та Китаю. Про це пише Reuters.

У своїй відповіді Мішель зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.

«Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу», – написав глава Євроради у листі Орбану.

Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив «провоєнну» політику щодо України.

«Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону», – зазначив глава Євроради.

Він також підкреслив ключову політичну позицію ЄС, згідно з якою «жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України». Він додав, що блок «доклав усіх зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами щодо цього, включно з Китаєм».

Греція планує передати 32 винищувачі F-16 Україні

Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела.

Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву.

В обмін комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. ВПС Греції також планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Іран хотів організувати замах на Трампа

Сполучені Штати Америки отримали дані про плани Ірану влаштувати замах на кандидата у президенти Дональда Трампа. Про це пише CNN.

За даними видання, так Іран планував помститися за ліквідацію командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Сулеймані у січні 2020 року американськими військовими.

Однак, як пише CNN, наразі немає ознак того, що Метью Крукс, який стріляв у Трампа, пов'язаний з цією змовою.

Американський чиновник з Ради нацбезпеки США розповів журналістам, що Секретна служба та кампанія Трампа були попереджені про загрозу можливого замаху. За його словами, у відповідь на таку загрозу Секретна служба надала додаткові ресурси та засоби для захисту Трампа.

Безпілотники атакували авіабазу в Іраку, де розміщені війська США

Два озброєні безпілотники націлилися на іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в іракських військових.

Це був другий напад на американські сили в Іраку з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на американські війська.

Унаслідок цієї повітряної атаки на базу в західному Іраку втрат серед військовослужбовців немає. Про постраждалих не повідомлялося.

США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб Китаю бути основним стратегічним партнером Росії», – сказав Міллер.

Водночас американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справах припинення війни, «але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою».

І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення «справедливого й міцного» миру для Української держави.