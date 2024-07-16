Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч

Уночі в Курській області лунали вибухи

У ніч на 16 липня в селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Дональда Трампа затверджено офіційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 липня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Курську область

У селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Олексій Смирнов.

Місцеві Telegram-канали пишуть про сильний вибух у селищі, та зазначають, що займання на заводі сталося нібито через скидання вибухового пристрою з безпілотника. Площа пожежі склала 400 кв. Робітників евакуювали до прибуття пожежників.

Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

«Горить один із технологічних цехів. Його гасять пожежники з двох районів. Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів», – заявив російський чиновник.

Зазначимо, Коренівський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості.

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США

Республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі, про це пише CNN.

Експрезидент США отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом від Республіканської партії. Трамп повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм у четвер.

Також Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Серед його заслуг він назвав службу в морській піхоті США, роботу у фінансовій сфері та ІТ, юридичну освіту.

Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам. Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла низка потужних вибухів, після чого в деяких районах міста зникла електроенергія. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, було зафіксовано більше п'яти вибухів.

Згодом Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном «Невський» та Агробазою в напрямку селища Мангуш. Крім того, як зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі Белосарайської коси та Мелекіне Маріупольського району.

Також у місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі Новоселівка повний блекаут.

Трамп після замаху прибув на з’їзд республіканців з перев'язаним вухом

Дональд Трамп прибув на Національний з'їзд Республіканської партії, що є його першим виходом на публічний захід після замаху в Пенсильванії. Про це повідомляє CNN.

Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху. Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.

Очікується, що на з’їзді він виступить із першою промовою після замаху на нього два дні тому.

Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

Зазначається, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії «Хмельницькобленерго», призначене Кабміном для отримання і розподілу гумдопомоги для енергетичного сектору. Воно забезпечить розподіл обладнання.

Пакет допомоги від компанії міститиме понад 300 одиниць найважливішого обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. В Ignitis Gamyba відмовилися розголосити деталі допомоги та терміни постачання з міркувань безпеки.