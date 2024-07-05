Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги

«Зроби свій вибір 2024! Стань майбутнім Збройних Сил України!»

Військовий інститут при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка повідомив про відкриття прийому документів для вступу на денну форму навчання на 2024 рік. Для абітурієнтів доступні 11 освітньо-професійних програм на вибір.

«Хочеш бути кращим серед рівних? Боротись, досягати мети і перемагати? Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка оголошує набір на денну форму навчання», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, абітурієнтам доступні на вибір такі освітні програми, як «Військовий переклад», «Воєнна політологія», «Військова психологія», «Військова журналістика та соціальні комунікації», а ще – «Фінанси та військова економіка», «Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України», «Цивільно-військові відносини».

Також майбутні студенти можуть обрати напрями «Геоінформаційні системи і технології», «Соціальна робота у військах», «Зарубіжна воєнна інформація» та «Міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері».

«Зроби свій вибір 2024! Стань майбутнім Збройних Сил України!», – зауважили в повідомленні.

Більш детальну інформацію про умови вступу можна одержати за телефоном приймальної комісії: 481-44-86 або безпосередньо на офіційному сайті навчального закладу.