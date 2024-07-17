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Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
У лютому 2024 року Микола Тищенко задекларував 12,63 млн грн, які отримав від ексдружини Алли Барановської у вигляді подарунка
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Нардеп підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця

Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань відмовилися повідомити про подальшу долю вилученої великої кількості готівки у будинку народного депутата Миколи Тищенка, який має статус підозрюваного.

«Розголошення іншої інформації про фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні… може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню, спричинити істотну шкоду репутації та правам осіб, які не надавали згоду на розголошення даних стосовно себе, а відтак шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні», – зазначив Офіс генпрокурора у відповіді на запит «Главкома».

Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію фото 1
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію фото 2

У ДБР додали, що не можуть розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора.

Водночас варто наголосити, що наприкінці червня мережу облетіли світлини, на яких працівники ДБР фіксували вилучення готівки у депутата Миколи Тищенка. На дивані у помешканні обранця можна було побачити відкриту коробку з готівкою в іноземній валюті.

У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук, під час якого правоохоронці вилучили готівку
У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук, під час якого правоохоронці вилучили готівку
фото: Державне бюро розслідувань

Вже під час розгляду справи у суді Микола Тищенко просив слідчих залишити йому гроші, знайдені під час обшуку. «Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!.. Я їх заробляв 30 років, от цими руками! І ні в кого нічого не взяв, і цим пишаюсь, і мій батько, і моя родина цим пишається», – емоційно звернувся нардеп.

Наразі невідомо, яку суму коштів слідчі вилучили з будинку Тищенка і чи накладено на них арешт. За даними е-декларації за 2023 рік нардеп Микола Тищенко вказав готівкою 5,2 млн грн, $45 тис. і 22 тис. євро. На банківських рахунках політик тримав 75 тис. грн і $1,5 тис.

У лютому 2024 року Тищенко задекларував 12,63 млн грн, які отримав від ексдружини Алли Барановської у вигляді подарунка.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Домашній арешт стосовно Тищенка діє до 23 серпня 2024 року.

У цій справі є ще двоє підозрюваних: охоронець нардепа Тищенка Костянтин Цубера, якого суд узяв під варту і вже колишній столичний поліцейський Богдан Писаренко, до якого застосовано цілодобовий домашній арешт. 

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: суд війна Офіс Генерального прокурора гроші арешт військові Микола Тищенко ДБР

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